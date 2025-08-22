Resuelta la convocatoria de ayudas para repoblar montes de empresas privadas y particulares

Vista del incendio, a 19 de agosto de 2025, en el Puerto de San Glorio, León, Castilla y León (España). Aunque los incendios se encuentran controlados, tanto el Gobierno de Castilla y León como el de Cantabria mantienen el Índice de Gravedad Potencial 2 ( - Xuan Cueto - Europa Press

OVIEDO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha resuelto la convocatoria de ayudas para repoblar montes de empresas privadas y particulares, con una inversión de 4.838.590 euros que beneficiará a 498 solicitantes que suman cerca de mil hectáreas de monte.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica este viernes la resolución, que puede consultarse en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/2c3c356p

Según informa el Ejecutivo, se incrementa en un millón la dotación de esta convocatoria para impulsar la reforestación de zonas quemadas. Las subvenciones alcanzan los 2,6 millones para crear y reforestar superficies forestales; 400.000 euros para crear y mantener sistemas agroforestales; 200.000 para prevenir daños por incendios forestales, desastres naturales y catástrofes; 1,2 millones para reparar daños causados por incendios forestales, desastres naturales y catástrofes; 400.000 para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales y 200.000 para inversiones para incrementar el potencial económico de los bosques.

La concesión de estas ayudas facilitará la repoblación de cerca de mil hectáreas de superficie de titularidad privada y de zonas afectadas por el fuego. Las subvenciones también sufragan la puesta en marcha de sistemas silvopastorales que protejan los pastos y fomenten la ganadería extensiva, mediante la creación de masas arbóreas de especies frondosas autóctonas. De este modo, se generarán espacios con mayor biodiversidad.

Parte de los fondos va ligada a la prevención de incendios y financiará actuaciones como la creación de cortafuegos, la limpieza de pistas forestales y la instalación de puntos de recarga de agua.

También se habilita una partida para apoyar la redacción de proyectos de reordenación del monte y para afrontar los trámites ambientales oportunos, con el objetivo de ayudar a los propietarios a conservar sus montes en las mejores condiciones.