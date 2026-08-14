El PP reclama abrir en agosto la pesca accidental de atún rojo para la flota asturiana

Archivo - El diputado del PP en la JGPa, Luis Venta. - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz de Medio Rural del PP de Asturias, Luis Venta, ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Gobierno del Principado que habiliten la pesca accidental de atún rojo en el Cantábrico Noroeste para la flota asturiana, que, según ha señalado, lleva años sin poder utilizar la cuota disponible.

Venta ha cifrado en 67,39 toneladas métricas la cuota de pesca accidental de atún rojo correspondiente al Cantábrico Noroeste y ha asegurado que no se está permitiendo a los barcos asturianos aprovechar este recurso pese a la abundancia de ejemplares en el mar, según las manifestaciones de los pescadores.

El diputado 'popular' ha criticado que las disposiciones generales para la campaña de 2026 se publicasen en el BOE el pasado 11 de agosto sin que se hayan aprobado, a su juicio, las medidas de desarrollo necesarias para permitir el desembarque y comercialización de esta especie.

Asimismo, ha señalado que las instrucciones publicadas contemplan una relación de barcos autorizados en la que no figura ningún buque asturiano. Venta ha cuestionado además la exigencia de determinados requisitos, como los precintos, que considera que añaden burocracia y perjudican especialmente a la flota de artes menores.

El portavoz del PP ha defendido que la pesca accidental permitiría a los barcos asturianos desembarcar ejemplares de atún rojo capturados de forma no intencionada y ha apuntado que se trata de peces de gran tamaño cuyo precio en lonja puede superar los 20 euros por kilogramo.

Según Venta, un barco puede perder entre 8.000 y 10.000 euros por un ejemplar que no pueda desembarcar, por lo que ha reclamado que se habilite esta pesquería durante este mes de agosto.

El diputado también ha criticado al Gobierno asturiano por lo que considera falta de iniciativa para reclamar al Ministerio la apertura de la pesquería y ha cuestionado que no se hayan establecido ayudas para otras flotas distintas de las de cerco y arrastre por las pérdidas derivadas de las capturas de xarda en 2025, unas ayudas que, según ha indicado, sí se han aplicado en Cantabria y País Vasco.

Venta ha concluido que la falta de acceso al atún rojo, junto con las dificultades del sector vinculadas a la xarda, está agravando la situación de la flota pesquera asturiana y ha insistido en que los barcos puedan desembarcar atún rojo ya este mes de agosto.