A subasta por 94.000 euros el aprovechamiento de madera del monte Loma de Tamallanes y La Llama, en Tineo

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha publicado en el portal de contratación de la Administración General del Estado la subasta del aprovechamiento de madera del monte Loma de Tamallanes y la Llama, en el concejo de Tineo, por 94.985 euros.

Por primera vez, este tipo de enajenación se ha publicado también en el portal Vortal de licitaciones del Principado por lo que todo el proceso se lleva a cabo de forma digital a través del siguiente enlace https://goo.su/YUgyvTq

Se trata de una superficie de 9,50 hectáreas con un volumen aproximado de 3.925 metros cúbicos de pino radiata. La subasta establece un precio unitario de 20 euros por metro cúbico y un plazo de ejecución de doce meses.

Las personas interesadas en la compra de la madera podrán presentar su oferta de manera electrónica hasta el próximo miércoles, día 19 de noviembre.

Los pliegos de condiciones están disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público del Principado.