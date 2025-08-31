Tapia acoge este domingo una degustación gratuita de bonito del norte en la XXXII Feria Campomar

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Productores Artesanales del Principado de Asturias ofrece este domingo 31 de agosto una degustación gratuita de bonito del norte con pisto en el marco de la XXXII Feria Campomar de Tapia de Casariego.

La cita tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad, entre las 12.00 y las 14.00 horas, con la participación de miembros de OPASTURIAS.

La acción forma parte del programa oficial de actividades de la Feria Campomar, organizada por el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, y ofrecerá al público la posibilidad de probar un mini rollo elaborado con bonito del norte con pisto, producto destacado de la campaña pesquera asturiana.