Unión de Uniones critica que las ayudas de los incendios son un "engorro burocrático" y no llegan fácilmente

MADRID/OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado que las ayudas anunciadas por el Gobierno para paliar los efectos de los incendios no llegan fácilmente a los afectados y que además son un "engorro burocrático".

La organización, que recuerda que a día de hoy permanecen activos 12 incendios en España, valora positivamente la declaración de zonas catastróficas, pero advierte de que no garantiza compensaciones a los productores que han perdido sus explotaciones.

Además, señala que medidas como la exención del IBI benefician a los propietarios, pero no a los arrendatarios, y que los plazos de cobro hasta 2026 ponen en riesgo la sostenibilidad de la actividad.

El coordinador estatal, Luis Cortés, ha alertado de que "es hora de ponerse a trabajar y no echarse la culpa los unos a los otros", a lo que ha añadido que "si no se hace nada ahora, llegará el otoño, las lluvias, nos olvidaremos y el verano que viene estaremos igual o peor".

La organización cree que es una buena noticia la inclusión del pastoreo dirigido como herramienta de prevención en el Real Decreto 716/2025, publicado este viernes en el BOE, aunque Cortés ha advertido: "Ha tenido que arder media España para que hayan publicado un RD que recoja esto, pero está claro que hay que sentar las bases".