URA acusa al Principado de ningunear al sector y emprenderá movilizaciones si no se corrige la situación

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Unión Rural Asturiana (URA) ha acusado a la Consejería de Medio Rural del Gobierno asturiano de ningunear al sector y de incumplir "sistemáticamente" los plazos que anuncian. A través de un comunicado advierten que o se da un "cambio de rumbo" en la Consejería o iniciarán movilizaciones en defensa del sector.

"Parece ser que esta Consejería solo atiende a razones y cumple los plazos cuando el sector se moviliza y pelea por lo que les corresponde. Estos meses hemos venido viendo una dejadez, un ninguneo y un continuo ejercicio de cinismo digno de estudio", lamentan.

Señalan que la mayoría de perceptores de pagos de la Política Agraria Común (PAC) se van a quedar si cobrar, que aún no se ha cobrado "ni un céntimo" de las ayudas por la enfermedad EHE, que tampoco han recibido nada por los efectos de la lengua azul, que no se ha actualizado el baremo de daños, que no se está dando respuesta al aumento de ejemplares de osos y lobos y que siguen sin publicarse las bases para elecciones agrarias.