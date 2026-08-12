URA celebra el pago de las ayudas de producción ecológica y exige las ayudas de razas autóctonas

Archivo - El coordinador general de URA, Borja Fernández. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que celebra el pago en Asturias de las ayudas de producción ecológica. Pero al mismo tiempo, exige el pago de las ayudas de razas autóctonas.

"Durante las últimas semanas, URA ha reclamado de manera insistente el abono de estas ayudas, trasladando a la Administración el malestar y la preocupación existente entre los productores ecológicos, que llevaban esperando unos fondos fundamentales para sus explotaciones. La fecha límite establecida para el pago de estas ayudas era el 30 de junio. Por tanto, el abono realizado hoy llega con un importante retraso respecto al plazo previsto", han apuntado.

Al mismo tiempo, indican que todavía queda pendiente de abonar una parte de las ayudas correspondientes a razas autóctonas. Exigen a la Consejería de Medio Rural que proceda de inmediato al pago de todas las cantidades que continúan pendientes, sin más "retrasos ni excusas".

"Nos alegramos de que los productores ecológicos hayan cobrado finalmente, pero no podemos olvidar que deberían haber recibido estas ayudas antes del 30 de junio. La Administración no puede incumplir sus propios plazos y pretender que aquí no ha pasado nada. Si tuviesen dignidad y decencia, compensarían a los productores por el retraso y abonarían los intereses correspondientes", señala URA.