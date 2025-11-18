URA dice que Asturias ha perdido por fallos internos 188.000 euros de ayudas europeas para el sector apícola

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Unión Rural Asturiana (URA) ha emitido este martes una nota de prensa en la que afirma que el Gobierno de Asturias ha perdido 187.997 euros de fondos europeos de la Intervención Sectorial Apícola debido a fallos internos.

La organización explica que la ayuda fue publicada en primera instancia con una cantidad de 460.000 euros, pero posteriormente en una publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) se modificó también "por errores dentro de la Administración".

"El montante total de la ayuda ascendía a 375.995,47 euros, de los cuales el 50% eran fondos europeos que se han perdido debido al desbarajuste interno en la Consejería de Medio Rural", señalan desde URA.

En esta situación, afirman desde el sindicato que los apicultores asturianos no tienen noticias de las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola, dado que continúan sin resolución "debido a fallos administrativos internos que han derivado en la pérdida de fondos europeos y que desconocemos si va a suplir el Gobierno de Asturias con presupuesto propio".

URA afirma que puso encima de la mesa del Consejero de Medio rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, un informe que apuntaba a más de 900 colmenas afectadas por los incendios del pasado mes de agosto. "Aun así los apicultores se han quedado fuera de las ayudas tanto de Consejería como del Ministerio. El año 2025 se está convirtiendo en uno de los peores de las últimas décadas para los apicultores asturianos y como los propios productores advierten, Asturias podría sufrir un retroceso irreversible en la producción de miel, la polinización y la biodiversidad asociada a las abejas", señalan.

Desde el sindicato insisten en que la Consejería de Medio Rural asuma responsabilidades ante las "numerosas muestras de incapacidad e incompetencia". Desde URA apoyarán cualquier tipo de movilización.