URA exige al Gobierno asturiano que haga pruebas de tuberculina a la fauna salvaje

OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, ha reclamado este lunes al Gobierno asturiano que haga controles de tuberculina a la fauna salvaje, incluyendo jabalíes, venados o tejones. "Se pueden matar todas las vacas de Asturias que, mientras la enfermedad esté en la fauna salvaje, va a seguir ahí", ha advertido Fernández a los responsables de la Administración sanitaria.

Fernández ha ofrecido una rueda de prensa en el Colegio de Abogados de Oviedo en la que ha reclamado "rigor" al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, tras la polémicas suscitada por el brote de tuberculosis bobina en el municipio de Tineo y la decisión del Gobierno de suspender allí el protocolo de flexibilización que se venía aplicando.

El responsable de URA ha querido responder a Marcos Líndez, quien el pasado día 25 de febrero habría dicho que había 8.697 vacas saneadas en el municipio, de las que 38 son reaccionantes a la prueba (24 ya se habrían sacrificado). "La realidad es que a día de hoy no hay ningún positivo de tuberculina certificado en el municipio de Tineo", ha dicho.

Para Borja Fernández lo grave de lo que está pasando es que solamente se está actuando con las vacas, pero no con la fauna salvaje. Con estos animales, ha dicho, o no se sacan muestras o las pocas que se recogen ni siquiera se examinan con la correspondiente muestra de tuberculina.

Así, ha ofrecido datos de distintos municipios del Principado de Asturias que habría obtenido de la Guardería del Medio Natural. Ha hablado de Llanera, donde se mataron más de 400 jabalíes y se sacaron cinco muestras; de Grado, con más de 400 jabalíes y cuatro muestras; de Candamo, con 300 jabalíes abatidos y 6 muestras; de Las Regueras con 200 jabalíes y dos muestras. Según Fernández, lo más grave es que en esos cuatro municipios no se analizó ninguna de las muestras recogidas. "No se sabe si hay tuberculina o no en la fauna salvaje, porque no se hacen análisis", ha lamentado.

También se ha referido a municipios como Villaviciosa, donde se mataron más de 1.000 jabalíes y a las dos principales cuadrillas ni siquiera les pidieron que sacasen ninguna muestra; a Gozón con 31 jabalíes y tres muetras; o a Carreño con 100 jabalíes y ninguna muestra.

El responsable de URA ha acusado al Principado de "estrangular" al sector ganadero mientras que deja a la fauna salvaje sin analizar. En la rueda de prensa, Fernández ha exhibido una fotografía en la que se puede ver a un tejón junto a un depósito de maíz y que fue tomada el pasado 2 de febrero en Peñamellera Baja.

"Lo grave es que el viernes un vecino tuvo la campaña de saneamiento y le marcaron tres vacas para su sacrificio; todo después de haber denunciado sistemáticamente la intrusión de tejones en la explotación", ha comentado.

"La fauna salvaje está sin analizar en Asturias", ha insistido, añadiendo que no se puede acabar con la tuberculosis incidiendo directamente en la cabaña ganadera sin controlar cómo está el otro reservorio de la enfermedad, el de la fauna salvaje.

"Llevamos cuarenta años con las campañas de saneamiento en Asturias, matando vacas, haciendo vaciados, pero la enfermedad va a seguir ahí porque no se está actuando donde hay que actuar, que es en la fauna salvaje", ha lamentado Borja Fernández.