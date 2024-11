URA exige el pago de los adelantos de la PAC y denuncia la "incompetencia de la Administración"

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un pequeño grupo de ganaderos convocados por Unión Rural Asturiana, URA, han protagonizado este lunes una protesta ante el Registro General del Principado para exigir el pago inmediato de los adelantos de los pagos de la PAC, ante las "retenciones masivas al 70% de los ganaderos" que se están llevando a cabo por parte de la Administración sin dar explicaciones, todo ello por una "absoluta falta de diligencia, incompetencia e incapacidad".

Según ha explicado el secretario general de URA, Borja Fernández, se está reclamando a los ganaderos de manera reiterada diferente documentación hasta en cuatro ocasiones a la misma persona; se les pide que acrediten sus cotizaciones a la Agraria o se les requiere repetidamente la Declaración de la Renta, todo ello con el objetivo de "retener los pagos".

"O se ponen las pilas y pagan lo que no es de ellos, a los que lo tienen que cobrar, o empezaremos movilizaciones en serio. Si no están capacitados, que vayan para casa o que los cesen, como en cualquier empresa privada. Lo que no se puede permitir es que año tras año la gente se esté endeudando porque no hacen su trabajo", ha explicado Fernández.

Ha destacado el secretario de URA que hay ganaderos afectados por los retrasos en los pagos que el pasado mes "todavía cobraron 28.000 euros de la PAC de 2023", algo que "es totalmente inaceptable" y hace inviable la actividad. Y todo ello asegura por la "falta de diligencia" de los funcionarios de la consejería, porque "en otras comunidades se cumple y se paga". "En Asturias no se cumple y no se paga porque no se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer", ha insistido.

Tampoco ha escatimado el secretario de URA críticas hacia las "tres grandes organizaciones sindicales que "supuestamente representan al sector". "¿Dónde están? ¿A qué se dedican? Si esta cuestión no es importante, ¿cuál es?", ha manifestado Borja Fernández.

La de hoy ha sido la primera protesta pero aseguran que están dispuestos a llevar a cabo más y mas duras. En este sentido Fernández ha indicado que "este lunes han estado a punto de cortar el paso por Pajares" y no dudarán en hacerlo si desde la Administración no les dan una respuesta a sus reivindicaciones.