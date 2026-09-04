URA plantea movilizaciones ante la "falta de respuesta" de la Administración a la situación del sector ganadero

Archivo - Vacas en una finca del concejo de Valdés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha trasladado al resto de organizaciones agrarias su preocupación por la situación que atraviesa el sector ganadero y ha planteado la posibilidad de convocar movilizaciones ante la "falta de respuesta" de la Administración a sus demandas.

URA ha explicado a través de una nota de prensa que el pasado miércoles ha participado en el Comité de Seguimiento de la Vespa Velutina celebrado en el Ayuntamiento de Aller, al que han asistido la directora general de Ganadería y el director general de Planificación Agraria.

Según la organización, durante el último punto del orden del día ha instado a la directora general a convocar "con carácter urgente" a las organizaciones agrarias para abordar la situación del sector, marcada, a su juicio, por el incremento de los costes de producción, la caída de los precios y una sequía que está agravando las dificultades de las explotaciones.

La organización ha señalado que no ha obtenido respuesta a esta petición y ha criticado la actuación de la Consejería, que a su juicio supone una "dejación de funciones".

En este contexto, URA ha indicado que se ha puesto en contacto con el resto de organizaciones agrarias para "aunar fuerzas" y valorar y preparar posibles movilizaciones ante la situación que atraviesa el sector.

Asimismo, ha mostrado su apoyo a la movilización convocada para este lunes, 7 de septiembre, a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento de Colunga, en defensa del sector y en contra de la problemática del lobo y de la gestión que, según URA, se está realizando. La organización ha anunciado que estará presente en la protesta.

URA ha señalado que la próxima semana está prevista una reunión entre las organizaciones que quieran participar en esta iniciativa conjunta para valorar las posibles movilizaciones.

"Lo que está ocurriendo con esta Administración no es únicamente una falta de respeto hacia quienes representamos al sector agrario en Asturias. Es una falta de respeto hacia todo nuestro sector", ha afirmado la organización, que ha añadido que "no lo vamos a permitir".