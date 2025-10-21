URA rechaza "cerrar a cal y canto" Asturias contra la dermatosis nodular contagiosa

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) ha mostrado este martes su rechazo a "ir a lo fácil" y cerrar completamente Asturias ante la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa, al tiempo que ha planteado alternativas al cierre del mercado de ganado de Pola de Siero.

Ha reaacionado así después de que la Consejería de Medio Rural y Política Agraria acordase este martes con las organizaciones UCA, URA, Usaga y COAG un conjunto de medidas preventivas para evitar la entrada y propagación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Asturias. Entre las decisiones adoptadas destaca la suspensión de todas las ferias y certámenes ganaderos hasta finales de año, así como el cierre temporal del Mercado Nacional de Ganados de La Pola de Siero, que permanecerá inactivo durante 21 días: desde hoy hasta el 11 de noviembre.

La organización agraria se muestra a favor de suspender certámenes ganaderos y de reforzar las medidas de desinfección y desinsectación de animales y vehículos, pero insta a buscar soluciones que eviten el parón total de las transacciones comerciales.

En este sentido, URA ha trasladado a la Consejería de Medio Rural la posibilidad de que se mantengan las operaciones a nivel regional en el mercado sierense, una propuesta que el consejero se comprometió a "valorar y consultar".

"Pedimos al Gobierno altura de miras y que no tire por el carril central tomando medidas drásticas", señala la organización, que sugiere habilitar zonas específicas de carga en el mercado nacional para centralizar el control sanitario y mantener la actividad ganadera.

URA hace además un llamamiento a la calma y asegura que la situación "no es tan extrema como para estrangular el mercado de terneros", recordando que en Galicia, León y Cantabria no se han detectado ni casos ni sospechas de la enfermedad.

Lejos de las posiciones partidarias de un cierre completo de la comunidad, la organización defiende un seguimiento riguroso de la enfermedad que interfiera lo mínimo posible en las transacciones comerciales entre ganaderos, tratantes y cebaderos, cumpliendo siempre las medidas sanitarias establecidas.