URA reclama al Principado que solucione los problemas a la hora de dar partes por daños de fauna salvaje

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización Unión Rural Asturiana ha pedido por escrito al Gobierno asturiano que solucione cualquier tipo de problema que impida dar parte correctamente de los daños causados por fauna salvaje.

Desde URA alertan de un conflicto entre guardas del Medio Natural y el Principado por las condiciones laborales y las competencias de los mismos.

La organización señala que la situación está generando problemas para los ganaderos, ya que no se van a inspeccionar daños por las tardes ni en fin de semana, no se cumplirán los plazos de 48 horas para la inspección desde el momento del aviso y una vez inspeccionado, el trámite se va dilatar ya que muchos guardas no tienen oficina para enviar el expediente en el concejo donde están.

Añaden que hay muchos concejos en Asturias sin Guarda del Medio Natural adscrito por lo que salvo, comisiones de servicio, quedarán sin servicio de inspección de daños. "Se está complicando el hacer llegar los daños a la guardería ya que los móviles oficiales solo están operativos en el horario de mañana y no hay nadie en las oficinas fuera de ese turno", alertan.

"Donde la situación con el oso y el lobo ya es sumamente delicada, seria la puntilla que ahora hubiese problemas a la hora de dar parte de los daños causados por fauna salvaje", lamentan.