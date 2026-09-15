Usaga reclama al Principado que las ayudas a la sequía vayan a ganaderos y agricultores a título principal

Vacas en un campo - USAGA

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (Usaga) ha valorado positivamente los avances trasladados por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria durante la última reunión del Pacto por el Medio Rural, en la que se abordaron asuntos como la situación de sequía que atraviesa Asturias, los seguros agrarios, las ayudas pendientes y diferentes cuestiones relacionadas con la sanidad animal.

Según ha explicado Usaga en nota de prensa, la Consejería informó de que el próximo 16 de septiembre participará en una reunión con el Ministerio de Agricultura y el resto de comunidades autónomas para estudiar una respuesta específica a los efectos de la sequía en la Cornisa Cantábrica.

El objetivo es que el Ministerio articule una línea de ayudas para las explotaciones afectadas. No obstante, el Principado prevé habilitar sus propias medidas aunque finalmente no exista una convocatoria estatal. Estas ayudas se tramitarían por la vía de urgencia y podrían abonarse durante el primer trimestre de 2027.

Usaga considera importante que la Administración haya asumido la necesidad de actuar, pero pide que las ayudas se dirijan a agricultores y ganaderos a título principal, que son quienes dependen directamente de la actividad agraria.

Durante la reunión también se analizó la futura línea de ayudas para perros destinados a la protección del ganado. Usaga recuerda que esta medida parte de una propuesta planteada por la propia organización, aunque considera que su diseño actual debe mejorarse.

En este sentido, presentará alegaciones para que las ayudas no se limiten únicamente a mastines inscritos en libros genealógicos y puedan acogerse también aquellos que, sin contar con esa inscripción, se utilicen para proteger al ganado. La organización considera que el planteamiento actual dejaría fuera a numerosos ganaderos asturianos.

La Consejería anunció igualmente un incremento medio cercano al 20% en la cobertura de los seguros agrarios, algo que la organización agraria considera positivo ante la mayor frecuencia de episodios meteorológicos extremos y los daños que están provocando en las explotaciones.

PREOCUPACIÓN POR LOS BROTES DE BRUCELOSIS

En la reunión, Usaga ha puesto el foco en la preocupación por los brotes de brucelosis detectados en Extremadura y por el riesgo asociado a los movimientos de ganado entre comunidades.

La organización ha recordado que cada año se producen cerca de 4.000 movimientos de ganado desde Asturias hacia Extremadura y ha pedido a los ganaderos que extremen las precauciones. La brucelosis puede transmitirse a las personas, por lo que USAGA considera fundamental reforzar la vigilancia y reducir el riesgo de entrada de la enfermedad en Asturias.