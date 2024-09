USAGA recrimina a la consejería que los terneros que deberían ir al mercado estén sin vacunar

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Usaga en Asturias, Fernando Marrón, ha advertido este martes de que por una "malísima gestión" por parte de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria de la enfermedad de la lengua azul "nos encontramos con que a principios de septiembre, los terneros que tendrían que mover los ganaderos directos a mercado, se encuentran sin vacunar".

"Desde hace días venimos denunciando este caos en que se encuentran sumidos los ganaderos aquí en Asturias debido a la mala gestión de la consejería y la burocracia excesiva a las que estamos sometidos", señala Marrón.

"Tanto es así que hoy en Tineo no hay veterinarios, los ganaderos tienen que ir a Pola de Allende a esperar unas colas brutales para poder sacar una guía para poder mañana ir al mercado de Pola Siero y no se les da solución ninguna. Desde esta administración, aparte de una mala gestión, tampoco se buscan soluciones para el sector", añade

Desde Usaga sostienen que hay operadores comerciales que necesitaban hoy gestionar 300-400 animales para llevar mañana al mercado y no encuentran solución de papeles. "Estamos denunciando esta situación ya hace tiempo, pero ahora ya es el límite y o lo solucionan urgentemente o si no, desde Usaga tomaremos medidas para que si no saben gestionar ninguna situación y menos en un momento de crisis, mejor que se vayan", concluye Marrón.