'Villaviciosa, Tierra Ganadera' sustituye este año al tradicional Concurso-Exposición de Ganado Vacuno

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, con la comisión organizadora del concurso compuesta por José Manuel Cardín, Cesar Sariego, Luis Mariano García y Francisco Fernández Tuero. - AYTO. DE VILLAVICIOSA

VILLAVICIOSA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque de La Barquerina acogerá la jornada de homenaje a la cultura rural y a los ganaderos del concejo 'Villaviciosa, Tierra Ganadera', que se celebrará con motivo del Día del Concejo y del Concurso del Portal. La iniciativa sustituye este año al tradicional Concurso-Exposición de Ganado Vacuno debido a las restricciones sanitarias aplicadas en Asturias ante la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), que obligan a la suspensión de ferias, concursos, subastas y mercados de ganado bovino.

El equipo de gobierno local y la comisión organizadora, integrada por representantes de los ganaderos del concejo, acordaron la puesta en marcha de esta programación con el objetivo de mantener vivo el espíritu del certamen y resaltar la importancia del medio rural.

La jornada arrancará a las 11.00 horas con la apertura del 'Mercáu Rural', que reunirá productos agroalimentarios, artesanía, maquinaria y asociaciones del territorio. El espacio también albergará una muestra de animales y razas autóctonas asturianas, como asturcones, gochos asturceltas, oveyas xaldas, pita pinta, cabras, burros, ponis y conejos.

El programa ofrecerá actividades para todos los públicos, como exhibiciones de talla de madera en directo a cargo del artesano Eugenio Linares, el espacio infantil 'Peque-Portal Ganadero', juegos tradicionales, paseos a caballo para menores de entre 6 y 12 años, hinchables y el taller 'Mayando se entiende la xente'.

A las 14.00 horas tendrá lugar la comida de hermandad de los ganaderos, marco en el que se entregará el galardón 'Ganadero del Año', se concederán reconocimientos especiales y se proyectará el audiovisual 'El Portal Ganadero: memoria de un certamen'. Por la tarde, la oferta se completará con exhibiciones participativas de deporte rural a cargo del Grupo 6 Conceyos y actuaciones musicales de Mina Longo y DJ Manín.

Durante todo el día, el Serida ofrecerá una exposición gráfica sobre sus proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito ganadero.