Abierta una nueva escuela de 0 a 3 de la red pública autonómica en El Cabás, Tapia de Casariego

Nueva escuela de 0 a 3 en Tapia de Casariego.
Nueva escuela de 0 a 3 en Tapia de Casariego. - PRINCIPADO
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 12:58
Seguir en

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias abrió este viernes la escolía El Cabás, en Tapia de Casariego, la cuadragesimoséptima de la nueva red pública, autonómica y gratuita destinada a alumnado de primer ciclo de Infantil. El centro, que cuenta con dos unidades, inicia su actividad con catorce niños y niñas matriculados: ocho menores de un año, tres de entre uno y dos, y otros tres de dos a tres años.

En cuanto al personal, está compuesto por cuatro técnicas de educación infantil (TEI) a jornada completa y una directora, que se encarga también de gestionar las escolías O Esguín, de San Tirso de Abres, y Los Esguinos, de Trevías (Valdés).

La obra de El Cabás forma parte del grupo de escuelinas construidas directamente por el Principado dentro de la fase I de la red autonómica. El centro se ubica en la antigua casa del conserje del Colegio Público Príncipe de Asturias, en un espacio de 211 metros de superficie construida.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado