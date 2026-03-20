Abierta una nueva escuela de 0 a 3 de la red pública autonómica en El Cabás, Tapia de Casariego

Nueva escuela de 0 a 3 en Tapia de Casariego. - PRINCIPADO

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias abrió este viernes la escolía El Cabás, en Tapia de Casariego, la cuadragesimoséptima de la nueva red pública, autonómica y gratuita destinada a alumnado de primer ciclo de Infantil. El centro, que cuenta con dos unidades, inicia su actividad con catorce niños y niñas matriculados: ocho menores de un año, tres de entre uno y dos, y otros tres de dos a tres años.

En cuanto al personal, está compuesto por cuatro técnicas de educación infantil (TEI) a jornada completa y una directora, que se encarga también de gestionar las escolías O Esguín, de San Tirso de Abres, y Los Esguinos, de Trevías (Valdés).

La obra de El Cabás forma parte del grupo de escuelinas construidas directamente por el Principado dentro de la fase I de la red autonómica. El centro se ubica en la antigua casa del conserje del Colegio Público Príncipe de Asturias, en un espacio de 211 metros de superficie construida.