'Abrazos Verdes' organiza en la ciudad unas jornadas sobre prevención del suicidio

GIJÓN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, ha presentado este miércoles las Jornadas 'Abrazos Verdes', del programa Avanza sobre la Prevención del Suicidio, que se celebrarán los próximos días 7 y 8.

González-Palacios ha señalado que estas jornadas están organizadas por la Asociación Abrazos Verdes, entidad que trabaja no solo en la prevención del suicidio sino en el acompañamiento en el duelo de quienes han perdido a alguien por este motivo.

Así lo ha indicado, durante la presentación del evento en el Consistorio gijonés, acompañado, entre otros, de la presidenta de 'Abrazos Verdes', Alba López, y de Jesús Rivero, en representación del Colegio Oficial de Psicología del Principado.

Al tiempo, ha llamado la atención sobre que Asturias tiene la tasa de suicidios más alta del país, a lo que ha opinado que "el silencio y el mirar para otro lado no es ni la solución ni, evidentemente, salva vidas". Ha visto importante, en este sentido, que las Administraciones sean parte activa en la resolución de este problema y, sobre todo, en visibilizarlo y promover acciones preventivas, de la mano de expertos.

En esta línea, ha avanzado que el próximo año, desde la Concejalía de Juventud, reforzarán el apartado de la salud mental y el bienestar juvenil, para lo que se ha sumado al presupuesto una partida de 30.000 euros destinada a desarrollar acciones de formación y asesoramiento a familias y profesionales.

Se contará, asimismo, con entidades y expertos para, entre todos, adaptar e integrar el plan de juventud a herramientas claves. Por todo ello, ha animado a la ciudadanía a acudir a estas jornadas.

López, por su lado, ha incidido en que la prevención no es cuestión de un ámbito en exclusiva, sino que tiene que ser un proyecto comunitario, un proyecto social.

Ha apuntado, asimismo, que 'Abrazos Verdes', trabaja en ello a través de pequeños proyectos que va poniendo en marcha, cada vez "más ambiciosos", según ella.

Las jornadas, que arrancarán a las 18.00 horas del próximo día 7, contarán con actividades complementarias, como son charlas de alfabetización en la conducta suicida en el ámbito universitario.

Estas las van a realizar en la Universidad de Oviedo y, concretamente, en las facultades de Formación del Profesorado de Pedagogía y de Filosofía.

La inauguración, asimismo, tendrá lugar a las 18.00 horas, en la antigua Escuela de Comercio, con la participación de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, junto a la decana del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, Elvira Vilorio, así como representación de la Consejería de Salud.

"Tenemos que caminar en una sola dirección, que es la prevención", ha resaltado López, quien ha señalado que las jornadas arrancan con una mesa de supervivientes, con asociaciones de otros puntos de España, que vienen a contar cómo, a partir de una experiencia propia ser supervivientes o estar en duelo por el suicidio de alguien, transformaron ese dolor en acción y para explicar qué están haciendo otras asociaciones en otros puntos de España.

También habrá un taller, a cargo Pedro Martín Barrajón, del que ha destacado su solvencia y su reconocimiento a nivel nacional en prevención del suicidio. En este caso, buscan que sea un taller práctico para el tejido asociativo del Tercer Sector en Asturias, si bien la entrada es libre y gratuita.

En las jornadas se hablará, además, de cómo abordar el suicidio desde los medios de comunicación, a través de un podcast, pero en un ambiente distendido como es una cervecería.

Además, en el Centro Municipal del Llano se proyectará, el sábado día 8, el documental 'Socialicidio', sobre el suicidio en las cuencas mineras asturianas, dirigido y creado por Daniel Lovy, en el que participan muchas personas, desde supervivientes a profesionales y donde se aborda el fenómeno de la conducta suicida en esta parte del Principado de Asturias, que registra unas altas tasas de muertes por suicidio.

Posteriormente a la proyección de este documental, tendrá lugar una mesa redonda en la cual participarán varios profesionales, como son: Natalia Lorenzo, psicóloga especialista en emergencias y catástrofes y en conducta suicida; Juan García Aro, psicólogo del Servicio de Salud Mental del Principado de Asturias, también experto en conducta suicida; Abel Fernández, psicólogo y miembro del grupo de trabajo en conducta suicida del Colegio Oficial de Psicología; y Laura Rubio, psiquiatra del Hospital Universitario Central de Asturias.

También participará en la mesa redonda el presidente de la Asociación Hierbabuena, Tomás Corominas, que también trabaja activamente en la prevención de la conducta suicida.

Además, en la Facultad de Formación y Profesorado y Educación dará una charla Carles Alastuey, sobre prevención de la conducta suicida con adolescentes, mientras que en la Facultad de Pedagogía estará Paula Marín, dando una charla de prevención de la conducta suicida. De igual modo, la Facultad de Filosofía acogerá una charla titulada 'Más allá del tabú'.