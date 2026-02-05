El acceso desde Villanueva a la AS-228, en Santo Adriano contará con una nueva glorieta que aportará más seguridad. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias abordará la mejora del cruce de incorporación desde Villanueva a la carretera AS-228 (Trubia-Puerto Ventana), en Santo Adriano, con una inversión de 874.776 euros. El nuevo diseño de la rotonda contribuirá a moderar la velocidad en el tramo y mejorará de forma sustancial la seguridad vial y las condiciones de circulación en un punto especialmente conflictivo por su escasa visibilidad y el frecuente paso de vehículos pesados.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, se reunió este jueves con la alcaldesa de Santo Adriano, Elvira Menéndez, para tratar distintos asuntos de interés común y presentarle este proyecto, que incrementará la seguridad en la intersección. La previsión es que la obra pueda licitarse este año.

Durante el encuentro, también se abordó el inicio de las obras del camino de Sabadía, una actuación ya adjudicada que supondrá una inversión de 84.451 euros.

Los trabajos comenzarán la próxima semana con la limpieza general del vial y continuarán con la regularización de la plataforma, la mejora del drenaje, el asfaltado y la renovación de los elementos de seguridad.