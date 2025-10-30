Activado el Protocolo Anticontaminación de la Zona Oeste en nivel Preventivo

El Consistorio valorará en pr(EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha declarado, a las 10.00 horas de este jueves, el inicio de un escenario de contaminación atmosférica Nivel 0 - Preventivo, en virtud del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, "desde el pasado 27 de octubre de 2025 se han registrado valores elevados de partículas PM10 en la estación de medición de calidad del aire denominada El Lauredal, que han superado los umbrales de concentración establecidos en el Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón (BOPA 24/11/2021)".

Asimismo, se agrega que "las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET para el día 28 de octubre indicaron ventilación desfavorable e inversión térmica".

Por este motivo, si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la AEMET muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del Protocolo.

En caso contrario o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de este.

Desde el Consistorio gijonés se ha recordado que cuenta, a través de la APP Municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación.