El actor Julián López presentará la gala inaugural del FICX y Rossy de Palma recibirá el Premio Isaac del Rivero

Un total de 169 podrán verse en la 62 edición del FICX, "tesoro cultural" gijonés

GIJÓN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gala inaugural de la 62 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que se celebrará del 15 al 23 de este mes, será presentada por el actor cómico Julián López, mientras que la actriz y presentadora Arantxa Nieto conducirá la gala de clausura.

López (Muchachada Nui o La hora chanante), abrirá así, a las 19.30 horas del próximo día 15, en el teatro Jovellanos, un festival en el que se proyectarán un total de 169 títulos, entre ellos diversos estrenos y una "buena cosecha" de cineastas asturianos.

Así lo ha destacado el director del FICX, Alejandro Díaz Castaño, en la presentación en Tabacalera, acompañado del jefe de programación del certamen, Tito Rodríguez, el edil de Festejos, Jesús Martínez Salvador, y la coordinadora de FICX PRO, Paula Sanjulián.

Díaz Castaño, que ha tildado este certamen de "tesoro cultural", ha destacado que es uno de los festivales "más colaborativos" que hay Y uno de los pocos con actividad todo el año.

Durante la gala inaugural, además, se hará entrega al precursor del cine underground español y francés, Ado Arrieta, el Premio de Honor FICX 2024, mientras que la actriz Rossy de Palma recibirá el V Premio Isaac del Rivero, en honor a su "brillante" trayectoria.

También en la gala podrá verse el cortometraje 'La causa del accidente que provocó el incendio', de Lope Serrano, una producción de Canada que precederá a la proyección del largometraje musical ¡Gloria! (Italia).

En esta película, la actriz y cantautora italiana Margherita Vicario debuta en la dirección para rendir homenaje a la memoria de las mujeres compositoras en la historia. La película se proyecta en colaboración con la Dirección General de Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Gijón.

En el caso de la clausura, la actriz danesa Lone Fleming recibirá el Premio Especial Generación Mutante, mientras que se entregará a la directora y guionista catalana Carla Simón el Premio Comadre de Cine 2024, concedido en colaboración con la Tertulia Feminista les Comadres; y a la directora, guionista, actriz y productora griega Athina Rachel Tsangari el Premio de Honor FICX 2024. La película de clausura será en esta 62 edición 'Silent Trilogy' (Finlandia), de Juho Kuosmanen.

JURADOS

Díaz Castaño también ha comunicado la composición de los jurados. Entre ellos está el Jurado Internacional Albar, integrado por la directora y guionista Belén Funes, el profesor y cineasta Sergio Oskman y el crítico y realizador Mark Peranson.

En el caso del Jurado de la Crítica Internacional FIPRESCI, lo forman la periodista y catedrática rumana Dana Duma y los escritores y críticos cinematográficos españoles Carles M. Agenjo y José Antonio Teodoro.

Por su lado, la cineasta y profesora María Royo, la gestora cultural y codirectora del Festival Internacional de Cortometrajes Vienna Shorts Doris Bauer, y la coordinadora del departamento de música y audiovisuales de La Casa Encendida Rocío Mateo-Sagasta, conforman el Jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes.

Tierres en Trance, en su caso, cuenta en el jurado con el cineasta Tito Montero, el realizador Claudio Zilleruelo y la directora Sonia Bautista-Alarcón, mientras que el de Cine Español lo forman la cineasta Celia Rico Clavellino, la directora del Festival de Cine Español de Amsterdam Virginia Pablos, y la programadora de cine del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León Esther González Couso.

Otros jurados son el del Premio al Mejor Largometraje dirigido por una mujer (directoras Teresa Marcos, Almudena Carracedo y Ainhoa Bolaños) y el Jurado de los Premios RTPA Asturies Curtiumetraxes y Premio RTPA al Mejor Largometraje Asturiano (Francisco González Orejas (RTPA); Graciela Mier, (Academia del Cine Asturiano); y Ana Isabel Suárez, coordinadora del Musoc.

El Premio Nuevos/as Realizadores/as del Principado de Asturias lo fallará el siguiente jurado: el propio Díaz Castaño; Isabel Lugilde (CISLAN); Lucía Herrera, directora de Antena de RTPA; Francisco de Asís Fernández Olanda, director general de Juventud del Principado y el cineasta Samu Fuentes.

El Jurado SEMILLERU Lab lo forman: Valeria Wagner y Marcello Paolillo; y las obras en postproducción serán premiadas por Chiara Lentz, Laure Bonville y Vanessa Ruiz-Larrea.

Rodríguez, por su parte, ha incidido en que de unos 2.400 títulos, se han seleccionado 169, de los que 111 son largometrajes y 58 cortometrajes, una edición a la que está previsto que acudan más de 200 cineastas.

De estas 169, 70 son estrenos en España, 15 premières mundiales o estrenos absolutos, tres estrenos europeos y dos internacionales. Ha resaltado, especialmente, la "buena cosecha" del cine asturiano, con 19 largometrajes y 18 cortos.

Se ha referido, además, a los seis títulos de los pases especiales: 'Harvest' (Reino Unido, Alemania, Grecia, Francia, EEUU), de Athina Rachel Tsangari; 'Los destellos' (España), de Pilar Palomero; 'En la alcoba del sultán' (España, Francia), de Javier Rebollo; 'Generación Xixón Sound' (España), del realizador asturiano Aure Roces; 'La gran manzana' (España), de David de la Cruz; y 'Rolling Thunder (El ex-preso de Corea)' (Estados Unidos, 1977), de John Flynn.

En paralelo a las proyecciones, el FICX duplica en esta edición sus actividades complementarias, hasta un total de 28, que suman a la programación del local hostelero Toma 3 y a las FICX Nights.

Entre estas, están cinco exposiciones, como la titulada 'A veces nuestra historia muere antes que nosotros. Jean-Luc Godard los cinco cuadernos de Scénario', que revela los cuadernos de trabajo de la que iba a ser la obra definitiva de Jean-Luc Godard. La muestra, comisariada por la pintora y cineasta iraní Mitra Farahani, se inaugurará el día 15 de noviembre en la Sala 3 del Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos.

Asimismo podrá verse, 'Carteles de cine en la colección Muséu del Pueblu D'Asturies (1932-1987)'; 'Gijón, una ciudad de cine(s)'; 'Mujeres en el cine: un legado de talento en el FICX'; y 'Obni-Objeto Berde no identificado'.

Además, la actriz Assumpta Serna y el actor Scott Cleverdon presentarán sus libros 'Monólogos para protagonistas/Take the Lead vol.1 y vol.2'; y Celsa Alonso, catedrática de Musicología, junto a Laura Miranda, profesora de Musicología y editora del libro 'The Routledge Handbook to Spanish Film Music', conversarán sobre este proyecto de investigación de la Universidad de Oviedo sobre la historia de la música en el cine español.

También habrá mesas redondas de diversa índole vinculada al mundo audiovisual y habrá proyecciones dentro del programa de Actividades complementarias, mientras que el quinteto de metal Spanish Brass estará a cargo del concierto de bandas sonoras 'Top Secret', el próximo día 17 en el teatro de la Laboral, al que precederá un día antes la conferencia 'Top Secret: la música en el cine de espías', impartida por la vicepresidenta de la Sociedad Filarmónica de Gijón, Mar Norlander.

De igual forma, talleres, charlas y encuentros de cineastas con el público y la prensa se irán desarrollando en las distintas sedes vinculadas al FICX, como la antigua Escuela de Comercio, el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI) o el Café-librería Toma 3.

Martínez Salvador, por su lado, ha resaltado un festival "cada vez más grande, más referencia y más necesario", y que llegará "más lejos" con sus proyecciones. Especialmente ha incidido en que volverá al hospital de Cabueñes.

Se ha referido, también, a los estrenos mundiales e invitados de lujo que pasarán por el FICX, cuyas oficinas a futuro estarán instaladas en el proyecto edificio anexo a Tabacalera.

No obstante, ha recalcado que son obras "de mucho calado", por lo que no se pueden dar plazos concretos. Sí que ha indicado que las obras, con un millón de euros consignados, empezarán en 2025.