ADAE se reúne con diputados del PSOE para exigir cambios en los Reales Decretos que afectan a 300 docentes de asturiano

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de ADAE (Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviego/Gallego-Asturiano) se han reunido este martes con diputados del PSOE en el Congreso para reclamar la modificación de los Reales Decretos que mantienen en situación de inestabilidad laboral a más de 300 docentes en Asturias.

Durante el encuentro, en el que participaron los diputados por Asturias Roberto García Morís, Mercedes Otero y Nicolás Bardio, ADAE ha trasladado la "necesidad urgente de modificar los Reales Decretos que impiden la igualdad de derechos laborales" para este colectivo, tal y como han informado en una nota de prensa.

La asociación ha indicado que la reciente respuesta escrita del Ministerio "no contestaba a la cuestión planteada y evitaba pronunciarse sobre la modificación normativa", prolongando una situación que, según ADAE, se arrastra desde hace décadas.

Junto a esto, Adae ha subrayado que "no se trata de un problema técnico ni competencial, sino de voluntad política", y señaló que la normativa estatal constituye "el principal obstáculo para garantizar estabilidad e igualdad laboral al profesorado afectado".

La reunión se ha llevado a cabo en la víspera del debate que se celebrará este miércoles en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, donde se discutirá una Proposición No de Ley para instar al Gobierno asturiano a solicitar formalmente al Ministerio la modificación de los Reales Decretos.

Para ADAE, este debate representa "una oportunidad clave para que el Ejecutivo asturiano ejerza presión política y exija una solución definitiva".

Po su parte, la delegación del PSOE ha expresado su comprensión de la situación y se ha comprometido a "trabajar, en la medida de sus posibilidades, para avanzar en la modificación normativa, trasladando al Ministerio la problemática planteada", según ha comentado ADAE, que ha valorado la disposición al diálogo, aunque ha insistido en que "es imprescindible que las palabras se traduzcan en compromisos concretos" y advirtió que más de 300 docentes "no pueden seguir en la precariedad estructural".