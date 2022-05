Adam Michnik afirma que la oposición democrática en Polonia aprendió de la Transición española

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista polaco Adam Michnik, galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2022 se ha mostrado "muy contento y agradecido" por el premio. "Veo en él un

reconocimiento a la oposición democrática en Polonia, que tanto aprendió de la Transición española".

"Igualmente, considero que se distingue la labor de Gazeta

Wyborcza, que ha aprendido mucho de la prensa independiente española. Es un gran honor para mí recibir este galardón. Gracias", ha añadido.

Nacido en Varsovia el 17 de octubre de 1946, Adam Michnik se formó en historia en la universidad de la capital polaca, donde tuvo problemas por participar en protestas, hasta que fue expulsado en 1968.

Finalmente, en 1975 se graduó a distancia en Historia por la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan. Encarcelado en varias ocasiones desde los años sesenta, fue uno de los fundadores del movimiento KOR (el comité para la defensa de los trabajadores) y miembro del sindicato Solidaridad desde su creación en 1980. Desde 1977 fue editor en varias revistas independientes y formó parte de la dirección de Niezalezna Oficyna Wydawnicza, una de las editoriales más destacadas de la oposición polaca.

En el denominado 'año revolucionario' de 1989 llegó a ser diputado y fundó el periódico independiente Gazeta Wyborcza, del que sigue siendo redactor jefe. Michnik es uno de los más conocidos y destacados defensores de los derechos humanos en Polonia y está considerado como uno de los personajes fundamentales en la recuperación de la democracia en el país.

Michnik pasó seis años en las prisiones del régimen comunista polaco y fue uno de los impulsores de la reconciliación nacional, tomando como ejemplo el modelo español de los Pactos de la Moncloa. En 1989, tres años después de su última estancia en la cárcel, desempeñó su tarea política como miembro de la primera Cámara Baja no comunista de Polonia.

Es autor de varios libros sobre temas políticos e históricos y ensayos traducidos a varios idiomas, como 'Letters from Prison and Other Essays' (1986), 'The Church and the Left' (1992), 'Letters from Freedom: Post-Cold War Realities and Perspectives' (1998) y 'In Search of Lost Meaning: The New Eastern Europe' (2011) (En busca del significado perdido. La nueva Europa del Este, 2013).

Sus artículos han sido publicados en periódicos y revistas europeos como Der Spiegel, Le Monde, Liberation y El País y los estadounidenses The Washington Post y The New York Review of Books.

En 2018 fue uno de los treinta intelectuales que firmaron el manifiesto 'Europa en llamas', sobre la amenaza de los populismos. Es miembro del consejo emérito de Reporteros sin Fronteras. Conocedor de la política rusa, ha seguido de cerca y comentado en diferentes artículos la invasión de Ucrania de este mismo año, mostrándose muy crítico con las decisiones y actos de Vladímir Putin.

Doctor honoris causa por varias universidades, es Comandante de la Orden de Bernardo O'Higgins de Chile y ha recibido la Cruz de Oficial del Mérito de la República de Hungría, la Orden del Gran Príncipe Giedymin de Lituania, la Gran Cruz del Mérito de Alemania, la Orden de Yaroslav I el Sabio de Ucrania y la Legión de Honor francesa, entre otros reconocimientos. Premiado internacionalmente en numerosas ocasiones, entre los galardones obtenidos se encuentran el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy (1986) y el Francisco Cerecedo de Periodismo (España, 1999).

En 2000 el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) publicó su lista de los 50 héroes de la libertad de prensa, en la que incluyó a Michnik. En 2011 fue distinguido con la Medalla Goethe del instituto homónimo alemán; en 2015, con el Premio Libertad del Parlamento Lituano; en 2016, recibió el Ortega y Gasset del diario El País; en 2018, el Internacional Primo Levi italiano, y este mismo año, el Premio Gilel Storch, otorgado por la organización sueca que promueve la cultura judía, Judisk Kultur.