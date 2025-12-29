Adjudicadas por 114.941 euros las obras de reforma de la travesía de Luarca

Obras travesía Luarca. - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha adjudicado por 114.941 euros las obras de reforma de la travesía de Luarca, en Valdés, con el objetivo de aumentar la seguridad vial mediante la renovación integral del firme, el sistema de drenaje y la señalización. La actuación, que ejecutará la empresa Pavitek, se desarrollará en un plazo de dos meses.

Las obras abarcarán algo más de 1,2 kilómetros de la AS-219, desde las instalaciones del polideportivo municipal hasta la entrada de la capital valdesana. En este recorrido se repararán desperfectos y baches, se extenderá una nueva capa de aglomerado y se sustituirá la señalización vertical y horizontal en toda la calzada.

Como paso previo, se acometerá la limpieza general del tramo, que incluirá la revisión de la señalización, la adecuación del drenaje longitudinal y transversal, el desbroce de taludes y el reperfilado de cunetas.