Adjudicadas en Gijón las obras de mejora de la senda del Cervigón

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón, a través del Servicio de Parques y Jardines dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha adjudicado a la empresa Excavaciones Allende y Jardinor, S.L. las obras de adecuación y mejora del tramo de la senda del Cervigón comprendido entre la Casa de Rosario Acuña y el Parque de La Providencia.

El contrato, con un importe de adjudicación de 35.224,52 euros más IVA (42.621,67 euroS IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses, permitirá actuar sobre uno de los recorridos litorales más frecuentados de la ciudad, mejorando su seguridad, accesibilidad y estado de conservación.

Según destacó el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, su compromiso es "mantener en condiciones óptimas los espacios naturales más emblemáticos de Gijón, garantizando su seguridad y sostenibilidad".

Ha dicho que la senda del Cervigón es uno de los paseos más queridos por los gijoneses y requiere una atención constante para conservar su valor paisajístico y ambiental.

Los trabajos incluyen la renovación del pavimento, la retirada de barandillas deterioradas y su sustitución por nuevas estructuras de plástico reciclado, además de la reposición de bancos y elementos de mobiliario urbano dañados. También se acometerá la limpieza de cunetas, la reposición del encachado de piedra y la retirada definitiva de unas escaleras inutilizadas próximas a la playa de Peñarrubia, que serán sustituidas por un talud de tierra naturalizado.

Pintueles subrayó que "estas actuaciones no solo buscan reparar el deterioro visible, sino también avanzar hacia un modelo de mantenimiento más eficiente y sostenible, incorporando materiales reciclados y soluciones más duraderas".

El edil añadió que esta intervención se enmarca en el plan municipal de mejora progresiva de las sendas verdes y espacios naturales urbanos, en el que el Ayuntamiento seguirá invirtiendo para reforzar la seguridad y la calidad ambiental de Gijón. "Cuidar nuestras sendas es cuidar también la identidad de Gijón, su paisaje y la relación cotidiana que los gijoneses tienen con el mar y la naturaleza", ha concluido Pintueles.