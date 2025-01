Adrián Barbón niega que exista tensión alguna con IU-Convocatoria por Asturies

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián barbón, ha manifestado este jueves que no existe tensión alguna con sus socios de Gobierno, IU-Convocatoria por Asturies, sino que están cumpliendo los objetivos que se habían marcado.

"Desde luego, yo no puedo más que reseñar que los hitos se están cumpliendo. En materia fiscal lo que hay es un diálogo sincero, franco y el compromiso, que creo que es bueno que los gobiernos lo hagan", ha dicho Barbón, que ha vuelto a negar de manera tajante que haya un acuerdo para crear impuestos. "El único acuerdo que tenemos en esta materia cerrado, todo el mundo lo conoce es esa tasa turística voluntaria", incidió.

Por otra parte, Adrián Barbón, a preguntas de los periodistas dijo que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha pedido reunirse con él en su visita al Principado. "La verdad es que no me ha pedido ninguna reunión, pero yo no entro en eso, tampoco me importa quién pida o no reuniones. Desde luego yo agradezco a todos los ministros y ministras y vicepresidentas que vengan", dijo el presidente asturiano.

Así ha indicado hace poco estaba el ministro de Industria, es decir, a Asturias vienen permanentemente y dentro de poco vendrán más ministros por aquí, que van a estar en las próximas semanas. "Con lo cual si pidan reunión, yo encantado de trasladarles la posición de Asturias", dijo.