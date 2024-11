Adriana Lastra aclara que no hay radar en el baipás de la AP-66

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha querido este jueves aclarar que en la zona donde ha tenido que abrirse un desvío por un desprendimiento de tierras en la AP-66, en la autopista que conecta Asturias con León, no existe ningún radar de Tráfico.

"Hoy nos ha llamado mucha gente preguntándonos si había un radar. No, no hay un radar, al menos no uno que multe, ¿vale?", ha comentado Lastra en unas declaraciones que ha realizado en el transcurso de su participación en un acto en Oviedo.

Fue este miércoles cuando ha sido restablecido el tráfico en la AP-66 con el mencionado baipás, después del desprendimiento de tierra registrado en el punto kilométrico 76 el pasado 10 de noviembre.

Las labores han consistido en la realización de un desvío de 270 metros de longitud en los cuales se dispone un carril de bajada sentido Asturias y dos carriles de subida sentido León, separados por una barrera rígida de hormigón tipo New Jersey, con una anchura de cuatro metros cada uno para permitir el paso de las quitanieves.

Para poder encajar los tres carriles del desvío, más la barrera dinámica y su resguardo de trabajo se ha tenido que realizar un desmonte en roca, el cual se ha requerido el empleo de explosivos y medios mecánicos.