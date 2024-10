Adriana Lastra se interesa por la labor que el Grupo Social ONCE realiza en Asturias

Adriana Lastra, en el centro - ONCE

OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha conocido este virnes de primera mano la labor que el Grupo Social ONCE realiza en Asturias, durante una visita a la Delegación en la que ha mantenido una reunión con sus responsables.

Adriana Lastra ha profundizado en el conocimiento y desarrollo de la cartera de servicios sociales que la ONCE ofrece a las personas afiliadas de Asturias, así como en la metodología de su prestación, y del modelo único que representa el Grupo Social en su conjunto, compuesto por la suma de ONCE, Fundación ONCE y las empresas sociales Ilunion.

La delegada del Gobierno en Asturias ha recorrido las diferentes dependencias de la sede en Oviedo, y ha recibido explicaciones por parte de varias personas especializadas en los distintos servicios que ofrece la organización a las personas ciegas o con discapacidad visual del Principado, como formación y acceso al empleo, educación y elaboración de material adaptado a todos los niveles de estudio, autonomía personal, cultura, ocio, deporte, apoyo a las personas mayores y otras iniciativas habituales de la Organización.

Según ha informado ONCE en una nota de prensa, Adriana Lastra ha visitado el aula de Educación, en la que ha recibido explicaciones sobre el modelo del Grupo Social ONCE para formar al alumnado con ceguera o discapacidad visual. También ha conocido la labor que se realiza en materia de aprendizaje del sistema de lectoescritura Braille, con el que las personas ciegas acceden a la información, la cultura o el ocio. Técnicos de Rehabilitación de la ONCE han explicado a la delegada del Gobierno cómo se trabaja para que las personas que acaban de perder la vista lleven una vida lo más normal posible, enseñándolas técnicas para la vida diaria.