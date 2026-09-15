El Aeropuerto de Asturias recibirá 50 millones para renovar su pista y ampliar el embarque internacional

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OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, el cual contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena. De ellos, 50,3 millones de euros se invertirán en el aeropuerto de Asturias.

Según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en nota de prensa, en el periodo 2027-2031 la inversión incluye actuaciones como el recrecido de la pista, la mejora de la calidad en área terminal con la ampliación de la sala de embarque internacional y la renovación de pasarelas, entre otros trabajos. Además incluye un nuevo vallado y equipamiento de seguridad para inspección en filtros.

A nivel estatal, el global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.