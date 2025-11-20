Agentes de Valgrande Pajares advierten de que la "inacción y desatención" ponen en riesgo el futuro de la estación

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los concesionarios de la estación de Valgrande-Pajares, la Asociación de Vecinos del Brañillín, la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral) y los clubes de esquí, todos ellos integrantes de la 'mesa de la nieve', han emitido este jueves un comunicado de alerta ante la situación de la estación invernal, señalando "profunda preocupación" por la falta de respuesta y agilidad en la gestión de la Dirección General de Deportes.

Los agentes advierten de que, aunque ya han llegado las primeras nevadas, la estación no está a pleno rendimiento. Critican que llevan meses advirtiendo sobre el retraso en el inicio de las obras y mantenimientos fundamentales y que, pese a sus reiteradas reclamaciones, la dirección deportiva ha hecho oídos sordos a sus peticiones para abordar actuaciones imprescindibles, como la renovación del sistema de nieve artificial, movimientos de tierra, revisiones de remontes y adecuación de infraestructuras.

Desde la mesa de la nieve advierten que, a diferencia de otras estaciones españolas que llevan trabajando desde mayo, las obras y mantenimientos en Pajares se han postergado- "no se ha movido ni una piedra"- lo que ha provocado situaciones como la avería de la balsa de nieve por falta de mantenimiento y la inoperatividad de la bomba de la cota superior. Además, señalan el desmantelamiento de cañones de nieves para reparar otros, y la inexistencia de contratos para repuestos, lo que consideran una "economía de subsistencia" incompatible con el potencial de la estación para dinamizar la comarca.

Los firmantes alertan de la cancelación de contratos, como el que cada año traía a 700 escolares de La Coruña, y avisan de que podrían seguir perdiéndose iniciativas si no se actúa con urgencia.

En un año que consideran trascendental para ejecutar la fase II del proyecto y utilizar fondos europeos, reclaman que la Consejería reconozca los problemas de gestión y aporte soluciones inmediatas. "El margen se ha agotado y no puede volver a repetirse una gestión tan calamitosa en un año trascendental como será 2026", concluyen, exigiendo que para abril de 2026 la estación esté en plenas obras y que la administración "funcione como un reloj" para evitar nuevos episodios de parálisis y pérdida de oportunidades para el territorio.