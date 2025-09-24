El Alcalde de Siero propone al PP incluir sus propuestas presupuestarias si cuenta con su apoyo en el futuro

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha explicado este martes los detalles de la reunión mantenida con el Partido Popular para negociar los presupuestos municipales. El socialista ha dicho que ha propuesto al PP incluir sus propuestas siempre y cuando los 'populares' voten a favor de lo que plantean en el futuro.

García ha manifestado la disposición del equipo de gobierno a incluir las peticiones del PP, si bien ha matizado que algunas de ellas "tienen un impacto económico muy importante" y requieren una tramitación que excede las competencias municipales. "Les hemos trasladado nuestra predisposición a incluirlas todas o casi todas", ha declarado.

El alcalde ha planteado un acuerdo condicionado a la aprobación de los presupuestos necesarios para ejecutar las actuaciones propuestas. "Necesitamos el compromiso de aprobar los presupuestos no solo del 26, sino también de aquellos necesarios para garantizar la ejecución de todas estas actuaciones", ha explicado.

Ha dicho que entre los proyectos mencionados figuran la pasarela de Adif en Lugones y una plaza cubierta, que según García requieren múltiples ejercicios económicos para su completa ejecución. "No se puede hacer en un único presupuesto y probablemente ni en dos", ha argumentado.

Finalmente, García ha enfatizado que el PP no puede condicionar unilateralmente las cuentas municipales con sus siete votos. "No pueden pretender condicionar diciendo 'queremos esto', sin aceptar el resto de partidas", ha concluido, invitando a los populares a contribuir al desarrollo de Siero.