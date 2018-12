La alcaldesa de Avilés espera que Alcoa ponga "las cartas encima de la mesa" ante la Ministra

Publicado 05/12/2018 16:07:06 CET

AVILÉS, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, espera que los responsables de la factoría de Alcoa pongan este miércoles "las cartas encima de la mesa" en la reunión que tienen en Madrid con la Ministra de Transición Energética. "El otro día la empresa se quejó de la administración para las alternativas, y hoy estará en el lugar adecuado para plantear las soluciones por fin", ha comentado.

La regidora avilesina ha realizado estas declaraciones ante los periodistas este miércoles en el transcurso del acto de presentación de promoción de la donación de sangre que lleva cabo la Policía Local de Avilés.

Ante la reunión de este miércoles en Madrid donde los responsables de la factoría por fin se sentarán con el Ministerio y los sindicatos, aunque los ayuntamientos y comunidades autónomas no estarán en el encuentro, la primera edil avilesina es optimista.

"Lo que queremos es que se avance, y en ese avance está el Ministerio, estamos en contacto con ellos para estar informados al día, y esperamos que hoy avancen en una solución, y no es tan importante que estemos o no estemos porque aquí no hay protagonismos, se trata de avanzar en soluciones", ha resaltado Monteserín.

La empresa ha arrojado este martes unos datos de pérdidas de 17 millones de euros en 2018 y de 90 millones de euros en 208 para justificar el ERE. "Esos datos los tiene que explicar la empresa, y también hablaba de que no estaba resuelto el tema del CO2, pero no dijo que antes de final del año se resolvería, y hay muchas cosas que hay por ver y explicar, y la empresa tiene futuro, porque hay interés de otras industrias de sacarlas adelante y por lo tanto las cifras son relativas", ha explicado la alcaldesa.

Por último, cuestionada sobre la apertura de la subasta eléctrica el próximo lunes, la regidora avilesina ha pedido seriedad a Alcoa. "Espero que la empresa tenga seriedad de decir hoy que va a la subasta eléctrica y el lunes veremos que se produce, porque sería una prueba importante para el futuro".