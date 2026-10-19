La alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, será Delegada del Gobierno en sustitución de Adriana Lastra

Archivo - La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcaldesa de El Franco , Cecilia Pérez - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora alcaldesa de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, FACC, Celicia Pérez, sustituirá a Adriana Lastra como Delagada del Gobierno en Asturias, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación.

Pérez dejará su puesto como regidora para poder ser designada Delegada del Gobierno en Asturias tras el cese de Adriana Lastra que ha sido elegida como cabeza de lista al Congreso de los diputados por parte del PSOE asturiano en las elecciones del 29 de noviembre.

El nombramiento de Pérez será efectivo este martes 20 de octubre, durante la reunión del Consejo de Ministros. Posteriormente, será publicado en el Boletín Oficial del Estado el cese de Adriana Lastra y la publicación del nuevo nombramiento.