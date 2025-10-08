Alejandro Farpón toma posesión del acta de concejal por IU t Ana Belén Murias por el PSOE

Ana Belén Murias Gómez toma posesión como nueva edil del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón.
Ana Belén Murias Gómez toma posesión como nueva edil del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón.
miércoles, 8 octubre 2025

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha dado este miércoles la enhorabuena y la bienvenida, en nombre de la Corporación gijonesa, a los dos nuevos ediles que han tomado posesión de su cargo en el Pleno Municipal.

En el caso del Grupo Municipal IU-MP-IAS, el coordinador de IU de Gijón, Manuel Alejandro Farpón Miragaya sustituye en el puesto de concejal a la ex edil Noelia Ordieres.

Por su parte, sucede en el cargo a Juan José Alonso Ordiales, que renunció a su cargo el pasado mes de septiembre, Ana Belén Murias Gómez, que pasa a incorporarse al Grupo Municipal Socialista.

