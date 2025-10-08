Alejandro Farpón toma posesión del acta de concejal por IU t Ana Belén Murias por el PSOE

Ana Belén Murias Gómez toma posesión como nueva edil del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón. - PSOE GIJÓN

GIJÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha dado este miércoles la enhorabuena y la bienvenida, en nombre de la Corporación gijonesa, a los dos nuevos ediles que han tomado posesión de su cargo en el Pleno Municipal.

En el caso del Grupo Municipal IU-MP-IAS, el coordinador de IU de Gijón, Manuel Alejandro Farpón Miragaya sustituye en el puesto de concejal a la ex edil Noelia Ordieres.

Por su parte, sucede en el cargo a Juan José Alonso Ordiales, que renunció a su cargo el pasado mes de septiembre, Ana Belén Murias Gómez, que pasa a incorporarse al Grupo Municipal Socialista.