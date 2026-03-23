Aller, Lena y Mieres tendrán este martes un índice 'muy alto' de riesgo de incendios forestales

Índice De Riesgo De Incendios - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Aller, Lena y Mieres tendrán este martes 24 de marzo un índice de riesgos forestales 'muy alto' según ha informado la Dirección General de Infraestructuras Rurales y Montes calculada en base a las previsiones meteorológicas de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.

Se trata de una escala que va de un riesgo 'bajo' subiendo a 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo', según la escala de los índices.

Aparte de los tres concejos mencionados, toda Asturias presentará este martes un índice 'alto' de riesgo por incendios forestales, además de Gijón, donde también están prohibidas las quemas por la elevada contaminación.