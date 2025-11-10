El alquiler sube un 2,1% en Asturias en octubre, el tercer mayor repunte del país, según Pisos.com

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alquiler en Asturias ha registrado en octubre de 2025 un precio medio de 8,58 euros por metro cuadrado, lo que ha supuesto un ascenso mensual del 2,14%, el tercero más intenso del país, según el portal Pisos.com.
Interanualmente, ha crecido un 29,02%, el ascenso "más llamativo de España", ha señalado la plataforma en una nota de prensa enviada este lunes. A pesar de estas cifras, Asturias fue la octava región más barata de España, por detrás de La Rioja (5,96 euros por metro cuadrado), entre otras.
Dentro de Asturias, Oviedo ha marcado en octubre de 2025 un precio medio de 10,09 euros por metro cuadrado. La capital asturiana ha bajado un 0,05% frente a septiembre, el recorte más contenido de España. Interanualmente, ha disminuído un 1,99%.
El piso tipo de alquiler en España ha tenido en octubre de 2025 un precio medio por metro cuadrado de 13,94 euros, lo que ha arrojado una subida mensual del 1,09%. En la comparativa interanual, ha crecido un 17,24%.