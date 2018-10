Alrededor de 100.000 asturianos padecen diabetes de tipo 2, según médicos

Actualizado 10/12/2008 13:33:39 CET

Uno de cada diez adultos mayores de 30 años padece esta enfermedad

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aproximadamente 100.000 asturianos padecen diabetes de tipo 2, según reveló en rueda de prensa el médico de familia y coordinador del grupo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyC), Fernando Álvarez Guisasola. "En Asturias el 10% de la población mayor de 30 años tiene diabetes de tipo 2", añadió con motivo de la presentación de una guía para dar respuesta a las dudas sobre esta enfermedad.

La guía esta diseñada para prevenir las complicaciones que pueden surgir si se padece la diabetes 'mellitus tipo 2' que representa casi el 90 por ciento de todos los casos.

Hay complicaciones vasculares y en la circulación de los pequeños vasos. En el primer tipo las dolencias más frecuentes son anginas de pecho o infartos de miocardio, mientras que en el segundo tipo predominan los problemas en los ojos y riñones, según explicó Fernando Álvarez Guisasola.

"La diabetes es la primera causa no traumática de amputación de miembros inferiores, la primera causa de ceguera en edad laboral y la primera causa de realización de diálisis", explicó el coordinador de SemFyC.

Las complicaciones son prevenibles y deben detectarse precozmente según informó Álvarez Guisasola. Existen factores de riesgo para padecer esta enfermedad que, siendo una patología de adultos cada vez afecta a personas más jóvenes. "La obesidad y el sedentarismo son los principales factores además de los antecedentes familiares, la hipertensión o el colesterol", explicó el coordinador del grupo SemFyC.

La enfermedad se ha incrementado en los últimos años debido al tipo de vida occidental, también se han mejorado los fármacos con menores efectos secundarios, explicó Fernando Álvarez Guisasola. "Lo importante es la modificación de los hábitos de los pacientes, está es una enfermedad que dura muchos años", añadió.

Olvido García, presidenta de la Federación de Diabéticos del Principado, declaró que se pretende conectar a los médicos y a los pacientes con la asociación de diabéticos dando importancia a esta. "Desde la asociación podemos ayudar a estas personas, trabajando en equipo", añadió.

La diabetes tipo 1 se da en niños y jóvenes mientras que la tipo 2 suele darse en adultos aunque últimamente empieza a afectar a niños y adolescentes. "Existe un gran número de la población que padece diabetes tipo 2 pero que lo desconoce", manifestó Álvarez Guisasola.

Para Olvido García y Fernando Álvarez Guisasola no es necesario recurrir a alimentos especiales para diabéticos si no de controlar la calidad y la cantidad. "Los diabéticos no necesitan comer algo especial solo tienen que controlar lo que comen", informó el coordinador de la SemFyC.

TENGO DIABETES TIPO 2 ¿QUË PUEDO HACER?

Bajo el título 'Tengo Diabetes tipo 2, ¿Qué puedo hacer?' el documento pretende dar respuesta a las preguntas más habituales convirtiéndose en una herramienta de ayuda para pacientes y de máxima utilidad para los profesionales sanitarios, al permitirles unificar toda la información que ofrecen a las personas con diabetes tipo 2.

La guía cuenta con 115 preguntas formuladas por personas con diabetes sobre situaciones y dudas reales, que van desde la prevención de complicaciones hasta los tratamientos disponibles pasando por las claves para desarrollar hábitos de vida saludables y llevar una alimentación equilibrada.

Para Olvido García, presidenta de la Federación de Diabéticos del Principado, la guía trata de ayudar al paciente con diabetes porque actualmente no está suficientemente informado. "La guía está dividida en diferentes bloques y nos dice que podemos a hacer ante esta enfermedad", añadió.

En esta iniciativa de la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) han participado representantes y miembros de SemFyC, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), de la Red Española para el Estudio de la Diabetes en Atención Primaria (RedGEDAPS), de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitaria (SVMFiC) y de la Sociedad Científica Española de Enfermería (SCELE), a los que Olvido García mostró su agradecimiento.

La primera guía elaborada conjuntamente por personal médico y de enfermería junto a los pacientes para dar respuesta a las dudas e inquietudes más frecuentes sobre esta enfermedad que afecta a tres millones de personas en España y casi 100.000 en Asturias se podrá descargar en formato pdf de forma gratuita a través de la página web de la federación www.fedesp.es. "Serán repartidos unos 30.000 ejemplares y se realizarán campañas en centros de salud asturianos", informó la presidenta de la Federación de Diabéticos del Principado.