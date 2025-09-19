Altas temperaturas en Asturias: Los termómetros volverán a superar los 30 grados en varios puntos del Principado

Archivo - Una mujer se abanica en la calle. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los termómetros volverán a superar los 30 grados en varios puntos del Principado de Asturias este viernes, jornada en la que municipios como Ibias alcanzarán los 34 grados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Aunque Asturias no tiene activado ningún aviso de la AEMET por estas altas temperaturas, se espera que otras localidades como Piloña, Oviedo, Grado, Ponga, Aller, Teverga, Santa Eulalia de Oscos, Cangas del Narcea y Degaña superen los 30 grados.

Según las estimaciones de la Agencia Estatal, las temperaturas máximas se alcanzarán entre las 14.00 y las 16.00 horas.

En la costa, Gijón y Avilés se quedarán en máximas de 28 y 27 grados respectivamente. En las alas, Luarca registrará una máxima de 25 grados, al igual que Llanes y Ribadesella.

La previsión se completa con intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a nuboso por la tarde. No se descartan chubascos débiles o moderados durante las horas centrales del día, especialmente en la Cordillera.