Alumnos del Centro de Apoyo a la Integración de Penlés participan en la suelta de 20.000 alevines de trucha en el Narcea

Usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Penlés, el director ejecutivo de la Fundación EDP, Juan García-Ovies, así como el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, y miembros de la Asociación de Pescadores Fuentes del Narcea. - NACHO VELA

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Penlés han participado este miércoles en una suelta de alevines en el río Narcea. La actividad se desarrolló en la zona del Parque de Los Nogales, en Cangas del Narcea, y fue organizada por la Fundación EDP y la Asociación de Pescadores Fuentes del Narcea. En total, se liberaron alrededor de 20.000 alevines de trucha.

Durante la jornada, los alumnos han conocido de la mano de los miembros de la Asociación de Pescadores las características de las truchas utilizadas, su ciclo vital y la importancia de estas acciones para la conservación del ecosistema fluvial.

El presidente de la asociación, Román Herrero, ha destacado que "las actividades de repoblación son esenciales para mantener la biodiversidad y garantizar la continuidad de las especies autóctonas". Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación EDP, Juan García-Ovies, ha señalado que "esta actividad une dos compromisos fundamentales para la Fundación EDP: cuidar del entorno natural y fomentar la inclusión social".

La Asociación de Pescadores Fuentes del Narcea participa en la repoblación de los ríos asturianos cumpliendo con el calendario de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. Desde hace más de dos décadas cuenta para ello con la colaboración de la Fundación EDP, cuyo compromiso con las repoblaciones piscícolas se extiende a otros ríos asturianos.