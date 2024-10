Alumnos de los módulos del deporte del CIFP La Laboral exigen al Principado una solución a la carencia de instalaciones

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de los módulos del deporte del Centro Integerado de Formación Profesional (CIFP) La Laboral, en Gijón, han protagonizado este lunes una concentración de protesta frente a la Consejería de Educación del Gobierno del Principado.

Han intentado, sin éxito, reunirse con la consejera de Educación, Lydia Espina, o con algún responsable del Ejecutivo para trasladarle su problemática.

Explican que llevan ya un mes de clase sin instalaciones para poder realizar sus actividades dentro del itinerario formativo. "Consejería y Ayuntamiento no se ponen de acuerdo y no nos ofrecen ni soluciones ni respuestas, es una vergüenza, no podemos seguir así", han señalado. Están recogiendo firmas de apoyo.