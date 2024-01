Álvarez confirma que no habrá programación audiovisual en Oviedo en febrero y lo justifica con el cambio de mandato

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, David Álvarez, ha confirmado este viernes que "obviamente" no va a haber programación audiovisual en enero y febrero, justificando esta ausencia en el cambio de mandato --a pesar de que sigue gobernando el PP-- y la aprobación del presupuesto.

En unas declaraciones a los medios tras el minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, el edil de Cultura, que ejerce esta responsabilidad desde las últimas elecciones municipales, ha explicado que "la programación audiovisual de este año va a existir", pero el cambio de mandato, de equipo y la aprobación del presupuesto "en fechas muy próximas" han impedido que exista programación cultural en enero y febrero. En estos meses comenzaba tradicionalmente el festival de cine 'Radar' en el Teatro Filarmónica, ofreciendo películas gratuitas los jueves y los domingos.

"Hasta no tener un presupuesto aprobado, no sabemos de qué partida presupuestaria disponíamos y a partir de ese momento es el momento en el que me he reunido con los equipos de la programación audiovisual para preparar la programación del 2024", ha indicado el concejal.

"Obviamente, programación en enero y en febrero no va a existir, no porque ni este concejal ni este equipo de gobierno hayan decidido de modo propio que no exista, sino por trámites administrativos", ha justificado.

El concejal ha explicado que si hay otro tipo de programación cultural durante los meses de enero y febrero es porque son "programaciones plurianuales cuyo presupuesto abarca 23 y 24 y se han aprobado en el año anterior".

Álvarez ha agregado que se está reuniendo con "varios" de los directores artísticos de los festivales que se organizan anualmente en Oviedo, pero "por cuestiones temporales" no le ha dado tiempo de reunirse con todos porque "son muchos".

El edil ha indicado que ha analizado con ellos la situación de 2024 e "intercambiado ideas y proyectos". "Lo estamos canalizando para ir aprobando los expedientes en función de las necesidades que vemos para el año 24", ha dicho, reconociendo que va a haber una reducción generalizada del presupuesto para actividades porque "la Fundación Municipal de Cultura tiene menos presupuesto".

Estas declaraciones llegan después de que su concejalía emitiese una nota de prensa este jueves en la que aseguraba que la FMC se encuentra en "proceso de reorganización de las actividades". "Cultura trabaja ahora en redimensionar la actividad cultural de la ciudad de forma razonada y razonable, sin perder de vista el criterio de calidad y el hecho de que estén representadas en la programación cultural de la capital asturiana todas las manifestaciones artísticas", afirmaban.