Amazón lanza el servicio 'Entrega hoy' en Oviedo, Gijón, Avilés y municipios cercanos para clientes Prime

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OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con la celebración del segundo aniversario del centro logístico de Amazon en Siero, Asturias, conocido como OVD1, la compañía ha anunciado la puesta en marcha del servicio 'Entrega hoy' en Oviedo, Gijón, Avilés y municipios cercanos.

A partir de ahora, los clientes Prime de la región podrán disfrutar de entregas en el mismo día en pedidos elegibles de importe igual o superior a 29 euros sin coste adicional, ya sea en casa, en un punto de recogida, o en un Amazon Locker.

El director del centro logístico de Amazon en Asturias, Omar Rozada, ha explicado que Amazon ya realiza entregas en el mismo día o al día siguiente en el 99% de los códigos postales de Asturias, lo que refleja la "solidez de su red logística en el Principado".

Con la incorporación de Oviedo, Gijón, Avilés y municipios cercanos al servicio 'Entrega Hoy', Amazon amplía esta opción a más de 40 localidades en toda la península.

PRODUCTOS MÁS DEMANDADOS POR LOS ASTURIANOS

Desde la llegada de Amazon a España en 2011, el ranking de los productos favoritos de los asturianos es variado, e incluye productos de alimentación y básicos del día a día, incluyendo artículos para bebé, mascotas y hogar; productos de belleza, cuidado personal y bienestar; o tecnología.

Entre ellos destacan la leche Central Lechera Asturiana, las cápsulas Nescafé Dolce Gusto, las toallitas y pañales Dodot, las pilas de Amazon Basics, la arena para gatos de by Amazon, el suplemento de colágeno con magnesio de Ana María Lajusticia, el tensiómetro OMRON, el tratamiento capilar Revlon UniqOne, los cartuchos de tinta HP, los carretes Fujifilm Instax Mini Brillo, el repetidor WiFi TP-Link, Amazon Fire TV Stick, Echo Dot, Kindle y Kindle Paperwhite.

Los asturianos prefieren realizar sus compras los martes, especialmente entre las 22:00 y las 22:59.