Ana González (PSOE) cree que en un panorama fragmentado la irrupción de Por Gijón perjudica más a Podemos

Publicado 11/01/2019 20:12:59 CET

Llama la atención sobre que David Alonso asegure que la formación morada "no vale para nada"

GIJÓN, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Alcaldía de Gijón, Ana González, ha opinado este viernes que en un panorama político fragmentado como el actual, no se sabe a quién le puede perjudicar la irrupción de una nueva formación como es Por Gijón, de la que es cabeza visible el ex edil de Xixón sí Puede (XsP) David Alonso, aunque ha intuido que será más a Podemos.

González, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una jornada sobre los presupuestos regionales en la Biblioteca Pública Jovellanos junto al secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ha apuntado que aunque no le gusta hablar de otros partidos, le sorprende las declaraciones, por "contradictorias", tanto de Alonso como del secretario general de Podemos Xixón, Mario Suárez del Fueyo.

En este sentido, ha llamado la atención sobre que mientras que Alonso dice que Podemos no es una herramienta útil para el cambio y es un partido monolítico, Del Fueyo defiende la validez de la formación morada. Para González, además, dice mucho el que una persona significativa dentro del grupo municipal, como era Alonso, diga que Podemos "no vale para nada", ha remarcado.

"No me siento aludida", ha indicado por otra parte respecto a las críticas de Alonso sobre la estructura interna de los partidos en general y de quien su objetivo es solo mantener su cargo. Ha incidido, en este caso, en que ella es profesora de secundaria, y, a sus 55 años, casi todos sus sueldos han provenido de su trabajo "no político", ha remarcado.

Ha señalado, a este respecto, que cuando dejó de ser consejera de Educación, volvió a ser profesora, trabajo que ha dicho compaginar con su actividad política. Es por ello, que ha remarcado que cuando Alonso hacía esas aseveraciones, no sabe si hablaba por él o por Podemos, "que lo conoce mejor", ha apostillado. Ha criticado, además, el que el ex edil de XsP afirme que no cree en los partidos pero sigue en política.