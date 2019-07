Ana Rivas (PSOE) a Ignacio Cuesta (C's): "Mi familia y yo no necesitamos tu pésame, necesitamos tu respeto"

Publicado 19/07/2019 13:38:16 CET

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Rivas, se ha mostrado este viernes muy crítica con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ignacio Cuesta (Ciudadanos), del que ha destacado su "falta de calidad humana" y le ha replicado que su familia y ella misma "no necesitan su pésame, sino su respeto".

Rivas se manifestaba así después de que Cuesta le trasladase públicamente el pésame en su nombre y en el de Ciudadanos por la muerte de su hermana al inicio de una rueda de prensa en la que a continuación cargó duramente contra su gestión como edil de Urbanismo e Infraestructuras en el anterior Ejecutivo local.

"Me resulta difícil enfrentarme a la falta de calidad humana de quienes llegan a la política que piensan que vale todo y hay que decirles que no, no vale todo", ha dicho Rivas, que ha afirmado que si hace públicas estas críticas es porque fue el propio Cuesta el que decidió hacer público su pésame, que no le trasladó de manera privada.

Rivas, muy crítica con la actitud del edil de Ciudadanos ha lamentado lo ocurrido. "Este señor decidió públicamente trasladarme su pésame y ni mi familia ni yo necesitamos su pésame, necesitamos su respeto. Quien ha querido darme el pésame de verdad lo ha hecho de manera privada, no era necesitaba un acto público en el que además ha considerado adecuado juzgar y decir mentiras sobre mi gestión", ha indicado concejala del PSOE.

Ha añadido Rivas que quizás Ignacio Cuesta piense que "ir a las procesiones, ir a misa, estar con el Arzobispo y fotografiarse con él le da más catadura moral, pero no es así".