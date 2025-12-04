ANPE rechaza la propuesta de Oferta de Empleo Público 2025 al considerarla "claramente insuficiente"

Archivo - Imagen de archivo del presidente de ANPE Asturias, Gumersindo Rodríguez - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE Asturias ha rechazado este jueves la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) 2025 presentada por la Administración autonómica al considerar que se limita estrictamente a la tasa de reposición y no incorpora las plazas docentes perdidas en los últimos años ni las nuevas necesidades derivadas de los acuerdos educativos ya firmados.

La organización sindical, integrante de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), ha mostrado su disconformidad con una oferta que, a su juicio, "perpetúa el recorte estructural de plazas" y resulta "claramente insuficiente" para reducir la elevada tasa de interinidad y garantizar la estabilidad de las plantillas docentes.

En la segunda mesa de negociación celebrada este jueves, la Consejería de Educación ha reiterado la misma propuesta planteada en la reunión anterior, sin introducir modificaciones de fondo. Según ANPE, la única novedad aportada por la Administración ha sido la confirmación de que en las oposiciones al cuerpo de Maestros de 2026 se convocarán todas las especialidades, aunque sin detallar la distribución de plazas por especialidad.

Hasta el momento, únicamente están confirmadas 324 plazas procedentes de la OEP 2024 para la citada convocatoria de 2026. La Administración ha rechazado la petición de ANPE de acumular además las 232 plazas previstas para Maestros en la OEP 2025, con el objetivo de reforzar el proceso selectivo y ampliar la oferta total.

La Consejería no ha concretado cifras ni plazos para un posible incremento posterior de plazas, dejando abierta la posibilidad de ampliación una vez publicada la convocatoria. "Se trasladan promesas, pero no garantías", ha lamentado el sindicato.

Asimismo, ANPE ha recordado que para 2026 también está prevista la ejecución de 10 plazas correspondientes a la OEP 2023 para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, y otras 8 plazas del cuerpo de Inspección Educativa derivadas de la OEP 2024.

El sindicato ha insistido en que, en un contexto de déficit estructural de plantilla y ante la inminente aplicación de medidas como la reducción del horario lectivo o la ampliación de los apoyos de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), la negociación de la OEP 2025 "debe basarse en certezas y cifras concretas, no en anuncios genéricos".

"Con una tasa de interinidad inaceptable, es imprescindible ampliar de forma significativa las ofertas de empleo público más allá de la tasa de reposición, recuperando las plazas perdidas y atendiendo a las nuevas necesidades educativas", ha subrayado ANPE Asturias.