ANPE reclama medidas urgentes ante deficiencias de seguridad en el CIFP de Avilés y en el Laboral de Gijón

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE Asturias ha denunciado este martes que los problemas de seguridad y prevención de riesgos en el CIFP de Avilés y el CIFP Laboral de Gijón continúan sin resolverse, pese al informe presentado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado.

Según ANPE, el documento del Principado se limita a enumerar actuaciones iniciadas desde 2010 y no evalúa la situación actual, lo que ha aumentado la preocupación de los docentes. El sindicato critica que el informe no propone medidas concretas para garantizar la seguridad de profesores y alumnos, como exige la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto Básico del Empleado Público.

En una nota de prensa recuerdan que los centros de Formación Profesional manejan equipos, máquinas y sustancias peligrosas, que requieren un estricto control. La elevada ratio de alumnos y la presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales, añaden, dificultan la correcta vigilancia y obligan a reducir la práctica docente para garantizar la seguridad.

ANPE ha reclamado formalmente a la Consejería de Educación y organismos vinculados "una actuación" urgente del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para levantar un acta actualizada sobre talleres, laboratorios y aulas, verificando las deficiencias denunciadas. Además, reclaman una evaluación completa de riesgos, incluyendo aspectos mecánicos, eléctricos, químicos, organizativos y psicosociales, así como la revisión de cargas de trabajo y ratios de alumnado, con atención a desdobles y apoyos.

El sindicato educativo solicita también la emisión de un informe técnico que establezca medidas preventivas concretas, responsables, recursos y plazos de ejecución, y determine la existencia de riesgos graves o inminentes, así como un seguimiento por parte de la Inspección Educativa y de Función Pública para garantizar la aplicación efectiva de las medidas y la adecuación de los recursos humanos.

ANPE insiste en que la seguridad de docentes y alumnos es prioritaria y reclama rigor para evitar posibles accidentes.