Aprobada la convocatoria de subvenciones de la Obra Sindical de Contrueces para vecinos en vulnerabilidad

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, interviene en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes que han aprobado, fuera del Orden del Día, la convocatoria de subvenciones, en materia de vulnerabilidad, dentro del entorno residencial de rehabilitación programada de la obra Sindical de Contrueces, ligada al programa de barrios degradados.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha recordado que esta obra cuenta con una subvención europea que financia una parte de la misma, mientras que hay otra parte que es financiación también europea, que va destinada a las personas que tienen vulnerabilidad, con base a una intervención que hay que hacer dentro del entorno vecinal, y el resto de la cuantía de la obra la asume Al ayuntamiento.

PROTESTA VECINAL

Por otra parte, no ha querido entrar a valorar la protesta vecinal de este pasado lunes, durante la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar, en contra del traslado temporal de los usuarios del Albergue Covadonga al Hogar de San José.

En este caso, ha mostrado un respeto "absoluto" hacia los vecinos del Natahoyo, pero ha preferido no emitir una opinión "en caliente", ha apuntado.

REFORMA FISCAL

Preguntado por el acuerdo de fiscalidad en el Principado de Asturias, ha señalado que no es una reforma fiscal que les pueda parecer "adecuada".

Ha recordado, al respecto, que la política del Gobierno local es la de aliviar siempre la presión fiscal a las familias, a las empresas, al considerar que ese es el verdadero motor de progreso y que pueda hacer que vivamos en un territorio donde haya mejor empleo y donde se pueda ir a mejor.

"Incrementar la presión fiscal nunca va a ser la forma de que un territorio pueda ser un terreno más próspero para poder desarrollar un proyecto de vida", ha opinado.