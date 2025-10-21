Aprobada la convocatoria de la vigésima primera edición de los Premios Gijón Impulsa

Reunión del Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. (Petsa). - GIJÓN IMPULSA

Se ha autorizado la licitación para la construcción de cinco nuevas 'naves nido' en el polígono de Lloreda

GIJÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. (Petsa), ha aprobado este martes las bases para la convocatoria oficial de la vigésima primera edición de los Premios Gijón Impulsa 2025 del Ayuntamiento gijonés.

Según una nota de prensa de Gijón Impulsa, con estos galardones se busca fomentar el emprendimiento, la innovación y reconocer el talento empresarial local. La convocatoria ya está abierta y el plazo para la presentación de candidaturas finalizará el próximo 17 de noviembre.

Los galardones se estructuran en: Modalidad I Premios a la Innovación: en el Comercio Minorista; en Economía Azul; en Economía Creativa; y en Salud y Vida Saludable. En el caso de la Modalidad II: Premios a la Trayectoria Empresarial, está la categoría Empresa y la de Mujer Empresaria.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, ha resaltado que estos premios se han convertido "en un auténtico motor para la promoción del talento y la innovación en Gijón".

"Premiar a quienes apuestan por nuevas ideas y soluciones, es apostar por el futuro económico de nuestra ciudad", ha remarcado la edil, quien ha considerado importante reconocer y poner en valor a las empresas con trayectoria consolidada, así como fomentar el liderazgo femenino en el ámbito empresarial, "que aporta diversidad y fortalece nuestro ecosistema económico", ha sostenido.

NAVES NIDO

Por otro lado, el Consejo ha dado luz verde a la licitación para la construcción de cinco nuevas 'naves nido' en el polígono de Lloreda.

Estas naves industriales de pequeño formato, de 200 metros cuadrados cada una, están diseñadas para ofrecer espacios adaptados a empresas que están comenzando su actividad y necesitan un alojamiento flexible para su desarrollo inicial. La inversión estimada para este proyecto supera los 1,3 millones de euros y el plazo de ejecución es de 12 meses.

Se ha remarcado, sobre estas nuevas infraestructuras, que se sumarán a los más de 25.000 metros cuadrados de techo empresarial ya gestionados por Gijón Impulsa.

En otro orden de temas, el Consejo ha dado luz verde a los pliegos para la licitación de los servicios de limpieza de las diferentes instalaciones de Petsa (Gijón Impulsa), con un presupuesto base de licitación cercano a los 300.000 euros para el primer año.

También han sido aprobados los pliegos para la contratación de servicios de asesoramiento jurídico y fiscal para la creación y relevo empresarial, así como la gestión económica, contable, fiscal y laboral de las nuevas empresas instaladas en las residencias de Gijón Impulsa, durante el primer año.

Desde Gijón Impulsa han considerado que estos servicios, con un presupuesto inicial de unos 45.000 euros para el primer año, serán fundamentales para apoyar a las empresas en su crecimiento y consolidación.