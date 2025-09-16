Aprobada un modificado de las obras de La Pecuaria, que retrasa la fecha de finalización a enero de 2026

El portavoz de la Junta de Gobierno local y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa del Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

Confeccionado el jurado del concursos de ideas de la playa verde del Rinconín

GIJÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha autorizado este martes, fuera del Orden del Día, un modificado de las obras de La Pecuaria, por un importe de 11.000 euros y una ampliación del plazo por tres meses.

De esta forma, las obras ligadas a la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de La Pecuaria tendrían como fecha de fin de los trabajos enero de 2026.

Así lo ha anunciado el portavoz de la Junta de Gobierno local y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

El edil ha señalado que no cree que este aplazamiento afecte a la financiación europea. Ha apuntado, asimismo, que todavía precisa de algún paso que dar que es ajeno al Ayuntamiento, a lo que ha insistido en que no parece este retraso parezca que sea "problemático".

También la Junta de Gobierno ha dado luz verde, en este caso dentro del Orden del Día, al modificado de las obras de la Escuela Infantil del Llano, con lo que el presupuesto final asciende a 3,4 millones de euros. Está previsto que estas obras finalicen en junio de 2026.

Por otro lado, se ha autorizado la licitación del alquiler sin opción a compra de vehículos destinados al Área de Seguridad Ciudadana, que suman un valor, IVA incluido, de 2.806849,80 euros, correspondientes a ocho meses de 2026 y los años desde 2027 a 2030. Estos irán destinados a la Policía Local, la Unidad Medioambiental de la Policía y a Protección Civil.

Fuera del Orden del Día, también se ha aprobado la designación del nombre del periodista José Antonio Rodríguez Canal a un espacio público, en los jardines del Continental, en el barrio de La Arena.

Además, se ha aprobado la composición del jurado para valorar el concurso de proyectos de la playa verde del Rinconín, del que forman parte grupos municipales o técnicos de servicios municipales, entre otros.

La previsión es que este jurado revise las propuestas presentadas para analizar y, si alguna no cumple con los requisitos, excluirla del proceso.

Ya con las admitidas, la idea es que se habilite a través de la web municipal la valoración ciudadana en paralelo a que el jurado vaya estudiando las propuestas. Martínez Blanco ha apuntado el objetivo es cumplir con las fechas previstas.