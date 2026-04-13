Aprobada una nueva convocatoria de ayudas para la consolidación de autónomos, microempresas y pymes

Reunión del Consejo de Gobierno. - PRINCIPADO

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha acordado dar un paso más en su compromiso con el empleo autónomo y el tejido empresarial, al aumentar un 60% la dotación de la nueva convocatoria de ayudas para la consolidación de autónomos, microempresas y pymes, que alcanzará los 800.000 euros.

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes la autorización de gasto para este programa, incluido dentro de los 9,27 millones que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo destina este año al empleo por cuenta propia.

Esta línea de subvenciones permitirá financiar inversiones clave para la mejora de la competitividad, como obras de reforma, acondicionamiento o modernización de locales, además de la compra de maquinaria, instalaciones técnicas, vehículos industriales o mobiliario vinculados a la actividad económica.

Destaca el Ejecutivo que el refuerzo de esta convocatoria responde a la excelente acogida registrada en la última edición, en la que se agotaron los 500.000 euros disponibles, con 53 empresas y profesionales beneficiarios.